Začali opravovať dva mosty pri Starej Kremničke

Žiar nad Hronom 16. júna (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začala opravovať dva mosty na ceste I/65 pri Starej Kremničke v okrese Žiar nad Hronom. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová s tým, že rekonštrukcia si vyžiada dopravné obmedzenie.



Dodala, že mosty sú v tesnej blízkosti za sebou. Dopravu presmerujú do jedného jazdného pruhu a bude ju riadiť svetelná dopravná signalizácia. Konštatovala, práce budú trvať 180 dní. Zhotoviteľom je Metrostav DS za celé dielo to má byť suma 1.106.098 eur bez DPH.



Ako SSC uvádza, most na 62. kilometri postavili v roku 1969. „Premosťuje potok Rudnica a jeho súčasný stavebno-technický stav zodpovedá dĺžke jeho užívania, je vo veľmi zlom stave,“ objasňuje. Pri rekonštrukcii mostného objektu odstránia existujúce mostné príslušenstvo a časti krídel. Vymenia tiež vymenenú prechodovú oblasť. Na moste a predmostí bude nová konštrukcia vozovky vrátane odvodnenia prechodových oblastí s plynulým napojením na existujúci stav a osadením nového príslušenstva mosta.



Podľa SSC druhý most na 65. kilometri je vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Tiež ho postavili v roku 1969 a premosťuje poľnú cestu v extraviláne obce Stará Kremnička. Obnova mostného objektu bude pozostávať z rekonštrukcií spodnej a hornej stavby mosta. „Kompletne vybudujú nové príslušenstvo mosta, mostné rímsy, osadia novú hydroizoláciu pod rímsami a vozovkou,“ doplnila správa. Podotýka, že odvodnením izolácie eliminujú jednu z hlavných príčin porúch mostného zvršku, a to zatekanie na nosnú konštrukciu. Osadia tiež nové zvodidlá. Sanovať budú celú existujúcu spodnú stavbu tak, aby neboli poruchy.