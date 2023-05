Začali opravu D2 medzi hraničným priechodom Brodské a Bratislavou

Brodské/Bratislava 23. mája (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) postupne opravuje vozovku na diaľnici D2 medzi hraničným priechodom Brodské/Břeclav a Bratislavou. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Ako doplnila, ide prevažne o opravu vonkajšieho jazdného pruhu a krajnice. Opravné práce potrvajú v súhrne zhruba do polovice júna, závisiac od poveternostných podmienok. "Opravné práce prevažne spočívajú vo výmene obrusnej a ložnej vrstvy vozovky v rôznych hrúbkach od päť do 18 cm, v závislosti od potreby na danej časti úseku," uviedla Žgravčáková.



Najskôr sa začne vyfrézovaním vozovky v požadovanej šírke a hrúbke, následne je povrch vyzametaný a zalejú sa trhliny na vozovke. Potom je aplikovaný spojovací postrek a tam, kde si to stav vozovky vyžaduje, bude použitá aj výstužná geomreža. Pokračuje sa postupným kladením nových vrstiev asfaltového koberca, ktoré sú po položení zhutnené a zavalcované.



"Opravu D2 sme rozdelili do niekoľkých častí. Najskôr sme sa pustili do opravy vonkajšieho jazdného pruhu a krajnice na D2 v smere z Bratislavy do ČR v kilometri 55,020 až 54,370. Táto oprava bola rozdelená na dve etapy, prvá už prebehla a do druhej sa pustíme budúci víkend," doplnila hovorkyňa NDS.



Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom páse. "Žiadame motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti," apelovala hovorkyňa NDS.