Začali rekonštrukciu infekčného pavilónu v nemocnici na Kramároch
Práce majú byť ukončené v roku 2026.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) začala rekonštrukciu infekčného pavilónu v nemocnici na Kramároch. V rámci rekonštrukcie sa opravujú strecha, fasáda, balkóny a okná. Práce majú byť ukončené v roku 2026. Projekt je financovaný z prostriedkov plánu obnovy. TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.
„Z časti sa nám podarilo zrekonštruovať vnútorne priestory pracoviska Kliniky infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB a som veľmi rád, že sme začali aj s opravou fasády a vonkajšieho opláštenia. Naši pacienti si zaslúžia moderné priestory a infekčný pavilón patril v tomto smere k prioritám, pretože o rekonštrukciu sme žiadali už niekoľko rokov. Mojou snahou je však i naďalej obnova a modernizácia všetkých našich budov a verím, že sa nám podarí získať ďalšie prostriedky na realizáciu nových projektov,“ povedal riaditeľ UNB Alexander Mayer.
Uznesením vlády SR boli UNB pridelené finančné prostriedky z plánu obnovy na základe priamej výzvy ministerstva dopravy. Vláda SR schválila pre nemocnicu 10,5 milióna eur na rekonštrukciu infekčného pavilónu a tiež budovu nemocničnej polikliniky na Kramároch. Tieto finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu vonkajších častí budov, ako sú strechy, fasáda a okná.
