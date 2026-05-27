Začali s modernizáciou cesty v úseku Štúrovo - Kamenný Most
Autor TASR
Štúrovo 27. mája (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začala v stredu modernizovať sedemkilometrovú časť cesty I/76 v úseku Štúrovo - Kamenný Most. Ako informovala, počas stavebných prác sa odstránia poškodenia asfaltového krytu vozovky.
Na opravy bude využitá technológia recyklácie za horúca, ktorá znižuje uhlíkovú stopu a je šetrnejšia k životnému prostrediu. „Pôvodný materiál sa z cesty neodváža, recykluje sa a nová asfaltová vrstva sa vyrába priamo na mieste, preto ju netreba privážať z iných zdrojov,“ uviedla SSC.
Doprava bude počas prác riadená regulovčíkmi. „Bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu,“ doplnila SSC.
