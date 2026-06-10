Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. jún 2026Meniny má Margaréta
< sekcia Regióny

Začali s rekonštrukciou cesty medzi Senicou a Rohovom

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Cieľom stavebných prác je stabilizácia konštrukcie vozovky a zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Autor TASR
Senica 10. júna (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začala s rekonštrukciou úseku cesty prvej triedy medzi Senicou a obcou Rohov. Dôvodom je dlhodobo nevyhovujúci stavebno-technický stav vozovky. Pri priaznivom počasí by mali byť práce ukončené do desiatich dní. V súvislosti s opravou na danom úseku zaviedli dopravné obmedzenia. Informovalo o tom mesto Senica na svojom webe.

Cieľom stavebných prác je stabilizácia konštrukcie vozovky a zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Komunikácia vykazovala známky degradácie, najmä výtlky, koľaje a trhliny. Rekonštrukcia zahŕňa frézovanie poškodených vrstiev vozovky, lokálne vystuženie geomrežou a kladenie nových asfaltových vrstiev.
.

Neprehliadnite

MS26 OČAMI SLOVÁKOV: Ďurica nechce ponocovať: Vyberiem si čerešničky

Blanár: Slovensko posilňuje partnerstvo s OSN

Kucka poprel správy o konci kariéry: Čoskoro sa vidíme na trávnikoch

ŠTARTUJE FUTBALOVÝ MUNDIAL: Prvýkrát so 48 účastníkmi a v 3 krajinách