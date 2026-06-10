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Začali s rekonštrukciou cesty medzi Senicou a Rohovom
Cieľom stavebných prác je stabilizácia konštrukcie vozovky a zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
Autor TASR
Senica 10. júna (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začala s rekonštrukciou úseku cesty prvej triedy medzi Senicou a obcou Rohov. Dôvodom je dlhodobo nevyhovujúci stavebno-technický stav vozovky. Pri priaznivom počasí by mali byť práce ukončené do desiatich dní. V súvislosti s opravou na danom úseku zaviedli dopravné obmedzenia. Informovalo o tom mesto Senica na svojom webe.
Cieľom stavebných prác je stabilizácia konštrukcie vozovky a zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Komunikácia vykazovala známky degradácie, najmä výtlky, koľaje a trhliny. Rekonštrukcia zahŕňa frézovanie poškodených vrstiev vozovky, lokálne vystuženie geomrežou a kladenie nových asfaltových vrstiev.
Cieľom stavebných prác je stabilizácia konštrukcie vozovky a zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Komunikácia vykazovala známky degradácie, najmä výtlky, koľaje a trhliny. Rekonštrukcia zahŕňa frézovanie poškodených vrstiev vozovky, lokálne vystuženie geomrežou a kladenie nových asfaltových vrstiev.