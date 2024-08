Začali s výstavbou mosta v Levočskej Doline

Levoča 14. augusta (TASR) - V Levoči tento týždeň začali s obnovou mosta, ktorý pred rokom zničilo nákladné auto s betónom. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi, ktorý novú mostnú konštrukciu postaví ponad Levočský potok v mestskej časti Levočská Dolina.



Samospráva uviedla, že na mieste vybudujú novu železobetónovú nosnú konštrukciu mosta, ktorá zabezpečí vyššiu stabilitu a odolnosť. Dôjde aj k úprave spodnej stavby mostného objektu vrátane odbúrania vrchnej časti pôvodných úložných prahov, ktoré nahradia novými železobetónovými prahmi so závernými múrikmi. Spevní sa takisto dno koryta potoka pomocou zaisťovacích prahov a betónových zábran. Stavbári vybudujú aj novú asfaltovú vozovku pred a za mostom, ktorá zabezpečí plynulý prejazd. "Úpravy budú realizované na dĺžke sedem metrov za mostom a 3,5 metra pred mostom vrátane výmeny obrusnej vrstvy až po križovatku s cestou III/3225," dodáva mesto.



Zo zmluvy so zhotoviteľom zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv vyplýva, že celková cena diela je viac ako 131.000 eur s DPH. Práce by mali trvať päť mesiacov od odovzdania staveniska. Samospráva v tejto súvislosti žiada obyvateľov i návštevníkov lokality o trpezlivosť počas realizácie diela, o jej priebehu bude pravidelne informovať. "Po dokončení výstavby mosta bude cesta opäť bezpečne a pohodlne prejazdná," upozorňuje mesto.



Pôvodný drevený most ešte v septembri minulého roka poškodil domiešavač, obyvatelia mestskej časti tak boli odrezaní od sveta. Dočasné premostenie zabezpečila a pár dní po nehode osadila Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.