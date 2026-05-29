Začali sa Dni mesta v Brezne, vystúpia známe kapely a bude aj guláš

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Brezno 29. mája (TASR) - V horehronskej metropole sa v piatok začala najväčšia udalosť roka Dni mesta Brezno, ktorá potrvá do soboty (30. 5.). Mesto bude žiť oslavami, tradičným jarmokom, hudbou a sprievodnými kultúrnymi podujatiami. Informovala o tom na sociálnej sieti samospráva a brezniansky primátor Tomáš Abel.

Piatkový program sa začal prezentáciou miestnych škôl, súťažami, školou tanca i vystúpením folkloristov. Večer sa už návštevníci môžu tešiť na koncert skupiny Desmod a nočnú disko párty.

V sobotu program pokračuje od 9.30 h v mestskom parku ochutnávkou gulášov mestských združení a primátorského charitatívneho guláša, ktorým záujemcovia podporia dobrú vec. Na námestí vystúpia skupiny Vidiek, legendárna Tublatanka a bude aj ohňostroj a nočná videopárty.

Radnica v tejto súvislosti upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia cesty I/66 vedúcej cez Námestie M. R. Štefánika. Uzávera bude v piatok od 19.30 do 22.00 h a v sobotu od 19.30 do 22.30 h.
