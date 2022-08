Začali sa oslavy 78. výročia SNP, prišlo deväť vojnových veteránov

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) – Preletom leteckej techniky Ozbrojených síl SR a pietnym aktom kladenia vencov sa v pondelok v Banskej Bystrici začali celoštátne oslavy 78. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Konajú sa v areáli Múzea SNP a zúčastňujú sa na nich prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), premiér Eduard Heger (OĽANO), ako aj zástupcovia diplomatických zborov z viac ako 35 krajín sveta.



Podľa Dalibora Lesníka, vedúceho úseku marketingu a propagácie Múzea SNP, za posledných viac ako 15 rokov organizujú oslavy spôsobom, aby naplnili literu, koľko národov a národností participovalo na SNP, toľko zastúpení bude v Banskej Bystrici.



"Teší nás, že za posledné zhruba štyri roky sa nám nahlasujú aj krajiny, ktoré neparticipovali na SNP a náš štátny sviatok je pre zahraničie významným symbolom," konštatoval Lesník.



Oficiálna časť programu celonárodných osláv je určená len pre pozvaných hostí, priamych žijúcich účastníkov Povstania, ktorých prišlo do Banskej Bystrice deväť na rozdiel od vlaňajška, keď boli štyria, a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Verejnosť sa nedostala ani pred areál Múzea SNP.



Vstup do priestoru Pamätníka SNP bude pre širokú verejnosť možný až od 13.30 h a čakajú na nich rôzne sprievodné aktivity a kultúrny program, v ktorom vystúpi napríklad Katarína Knechtová s kapelou, Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) či Geišbergovci. Záver tohtoročných osláv bude patriť koncertu domácej Štátnej opery.



Organizátori očakávajú popoludní až do 21.00 h viac ako 5000 návštevníkov.