Začali sa práce na cyklomoste medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom

Bratislava 22. apríla (TASR) – Vŕtaním mostových pilót sa rozbehli stavebné práce na cyklomoste medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom, ktorý prepojí Slovensko s Rakúskom. Most cez rieku Morava prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou Kamp-Thaya-March (KTM). Projekt Vysomarch má byť hotoví do leta budúceho roka, rovnako na budúci rok by sa malo rozhodnúť o konečnom názve mosta.



"Cykloturizmus je v Bratislavskom kraji veľmi obľúbeným spôsobom trávenia voľného času. Už dnes máme v kraji viac ako tisíc kilometrov značených cyklotrás. Teším sa, že budúci rok vďaka novému cyklomostu vzniknú ďalšie možnosti na bicyklovanie a spoznávanie krás povodia rieky Moravy," skonštatoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Projekt za viac ako 5,9 milióna eur má zároveň podporiť cezhraničnú spoluprácu a regionálny rozvoj a pomôcť vytvárať nadnárodné partnerstvá.



Cyklomost bude mať dĺžku 270 metrov a šírku štyri metre. Konštrukcia bude zavesená na oceľových pilieroch. Návrh mosta je realizovaný ako päťpoľová konštrukcia s rozpätím hlavného poľa 80 metrov a oboch predpolí 2x25 metrov. Maximálna výška pilierov je 17 metrov a po dokončení ostane minimálna plavebná výška sedem metrov. Stavebné práce sú prevažne z rakúskej strany, dôvodom je ochrana slovenskej chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Na slovenskej strane pôjde najmä o násyp prístupovej rampy a predpolie.



"Dvesto metrov odtiaľto bola do roku 1948 kompa a v lesíku bol zájazdný hostinec. Tu sa stretávali naši a rakúski spoluobčania. Odvtedy nás Morava rozdeľovala a tento most nás konečne spojí," poznamenal krajský poslanec a starosta obce Vysoká pri Morave Dušan Dvoran.



S výstavbou sa malo pôvodne začať v lete minulého roka, termín oddialila pandémia nového koronavírusu, ktorá značne predĺžila trvanie stavebného konania. Dohodu medzi BSK a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko o výstavbe a údržbe cyklolávky odobrili poslanci BSK v septembri 2019.



Ide o ďalší cyklomost na území Bratislavského kraja. Prvým je terajší Cyklomost slobody, ktorý prepája Devínsku Novú Ves s rakúskym Schloss Hofom. Cyklomost pri Vysokej pri Morave je prvým premostením ponad rieku Morava na území kraja. Do budúcnosti sa uvažuje o podobnom prepojení medzi Gajarmi a Dunkrutom.