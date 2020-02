Začali sa práce na výstavbe dočasného premostenia cez rieku Poprad

Kežmarok 20. februára (TASR) - V Kežmarku sa v týchto dňoch začalo s výstavbou dočasného premostenia cez rieku Poprad. Tá súvisí s havarijným stavom mostného objektu na ceste I/66, pre ktorý je v Prešovskom kraji vyhlásená mimoriadna situácia. "V súčasnosti prebiehajú práce na zriadení opôr provizórneho premostenia na brehoch toku a na prístupovej komunikácii," uviedla pre TASR hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Lucia Karelová.



Dodala, že následne sa začne s montážou oceľovej konštrukcie mosta a jej postupným vysúvaním na druhú stranu toku. SSC zatiaľ nekonkretizovala, kedy bude provizórny most uvedený do prevádzky, ani náklady, ktoré boli potrebné na jeho výstavbu. Dočasná konštrukcia je situovaná vľavo od existujúceho mosta v smere z Popradu.



Po realizácii provizórneho mosta a jeho skúškach bude doprava presmerovaná tak, že na dočasnom moste bude jednosmerná premávka pre všetky vozidlá v smere Spišská Belá – Poprad. "Na existujúcom moste bude jednosmerná premávka pre všetky vozidlá v smere Poprad – Spišská Belá," doplnila hovorkyňa s tým, že tento stav bude trvať až do začatia rekonštrukcie existujúceho mosta, keď bude mostný objekt pre dopravu úplne uzatvorený. Vyriešenie obchádzky počas rekonštrukcie bude súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá by mala byť vyhotovená do piatich mesiacov. Podľa Karelovej sa s obnovou problémového mosta začne najskôr v roku 2021.