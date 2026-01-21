< sekcia Regióny
Začali sa prípravné konzultácie k plánovanej oprave Kolonádového mosta
Konzultácie prebiehajú výlučne elektronicky.
Autor TASR
Piešťany 21. januára (TASR) - Mesto Piešťany vyhlásilo spustenie prípravných trhových konzultácií k plánovanej zákazke sanácie pilierov Kolonádového mosta. Konzultácie majú slúžiť ako príprava budúceho verejného obstarávania. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Konzultácie prebiehajú výlučne elektronicky. Záujemcovia sa môžu zapojiť zaslaním vyplneného dotazníka najneskôr do 26. januára. Cieľom je informovať potenciálnych záujemcov o projekte a zároveň získať odbornú spätnú väzbu, ktorá môže ovplyvniť nastavenie technických a súťažných podmienok obstarávania. Po ukončení konzultácií mesto vyhodnotí získané podnety a využije ich pri príprave verejného obstarávania.
Podkladom pre plánovanú zákazku je projektová dokumentácia vypracovaná Žilinskou univerzitou v Žiline, ktorá rieši sanáciu základov a driekov pilierov mosta. Tá je vrátane technickej dokumentácie k sanácii pilierov zverejnená v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
Technické riešenie reaguje na zistenia diagnostických meraní, podľa ktorých je most v súčasnosti uzavretý, keďže konštrukcia už nemôže byť zaťažovaná nad rámec vlastnej hmotnosti.
S myšlienkou vytvoriť tento most prišiel budovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter. Požadoval most s úzkou vozovkou a krytými chodníkmi so zakomponovanými obchodmi. Kolonádový most bol postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša, je národnou kultúrnou pamiatkou a symbolom Piešťan.
