Začali sa prípravy Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra
Autor TASR
Nitra 15. januára (TASR) - Asociácia Divadelná Nitra oficiálne spustila prípravy jubilejného 35. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Ako informovali organizátori, festival sa tento rok vráti k svojmu pôvodnému jesennému termínu, konať sa bude od 25. do 30. septembra. Hlavným dôvodom je lepšie začlenenie festivalu do divadelnej sezóny a efektívnejšia koordinácia s repertoárom domácich i zahraničných divadiel.
Príprava jubilejného ročníka festivalu je spojená so zmenou na poste riaditeľky Asociácie Divadelná Nitra, ktorá zároveň vykonáva štatutárnu funkciu riaditeľky festivalu. „Zakladateľku a dlhoročnú riaditeľku festivalu Darinu Károvú strieda v tejto funkcii Anna Šimončičová, ktorá na základe rozhodnutia predstavenstva asociácie prevzala vedenie inštitúcie k 1. septembru 2025,“ uviedla PR manažérka festivalu Zuzana Hromádková.
Nová riaditeľka prešla v štruktúrach Divadelnej Nitry od dobrovoľníčky až po kľúčovú manažérku festivalu. Dlhodobo pôsobí v oblasti súčasného divadla a kultúrnej politiky. „Verím, že Anna Šimončičová spolu so svojím tímom zachová najlepšie tradície Divadelnej Nitry a zároveň ju obohatí o nový rozmer,“ povedala Kárová.
Komunikácia 35. ročníka festivalu bude v znamení filozofie Good Ancestor, teda dobrý predok. „V čase krátkodobých cieľov a zrýchlených riešení chceme otvoriť priestor na „dlhé myslenie“. Byť dobrým predkom znamená, uvedomiť si, že naše dnešné rozhodnutia, umelecké aj spoločenské, formujú svet pre tých, ktorí prídu po nás. Divadelná Nitra sa tak pýta, aké dedičstvo zanechávame budúcim generáciám. Je to výzva, aby sme kultúru nevnímali ako okamžitú spotrebu, ale ako trvalý vklad do pamäti a svedomia spoločnosti,“ priblížila nová výkonná riaditeľka.
