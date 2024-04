Začali sa prípravy na letné Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

Detva 27. apríla (TASR) - Príprava na tohtoročné 57. Folklórne slávností pod Poľanou v Detve sa začala. Týka sa to prác v areáli amfiteátra i programovej časti podujatia. TASR to povedal primátor Branislav Baran.



Dodal, že v súčasnosti opravujú plot, ktorý je pri vstupe do amfiteátra. Staré drevo nahrádzajú novým, rozhodli sa tak, aby ostal zachovaný charakter prostredia. K detvianskej vyrezávanej bráne zároveň pribudla nová, umožní tak lepší vstup do areálu pre väčšiu techniku. "Aby sa tam napríklad dostali hasiči alebo auto, ktoré vie techniku vyložiť bližšie k pódiu," vysvetlil primátor.



Podľa neho v blízkej dobe opravia aj strechu na salaši, kde sa prezentuje ovčiarska kultúra. "Pracuje sa aj na novej podlahe na javisku, kde budú účinkujúci tancovať. V blízkej dobe by sa malo začať s prácami na novom oplotení hľadiska," podotkol a doplnil, že lavičky v ňom postupne opravujú. Vlani vymenili časť z nich, tento rok pribudnú ďalšie. Vymenili na nich drevo aj ich natierali.



Aj tento ročník slávností bude trvať štyri dni, prvýkrát boli od štvrtka vlani. "Začneme s divadlom, predtým bude aj predstavenie ako vďaka učiteľovi zo základnej umeleckej školy," zhrnul Baran.



Priblížil, že v parkovaní pri amfiteátri budú tento rok ešte malé zmeny, ktoré treba napraviť. "Vlani sme s ním však boli spokojní. Veľa záleží od počasia, v akom stave budú parkovacie plochy. Inak sa neobávam, že by mali byť problémy," uviedol. Núdzovými riešeniami sú podľa neho plochy na sídlisku, z ktorých by mohli byť záchytné parkoviská. Využiť by sa tak v tomto prípade dala kyvadlová doprava.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok počas druhého júlového víkendu v areáli prírodného amfiteátra.