Začali sa Študentské dni nitrianskych univerzít

Nitra 11. novembra (TASR) - Desiatky kultúrnych i športových podujatí ponúknu aj tento rok Študentské dni nitrianskych univerzít (ŠDNU) 2024. Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) a Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) ich organizujú v spolupráci s mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom a ďalšími partnermi od 11. novembra do 4. decembra.



Ako informovali organizátori, aj tento rok sú súčasťou ŠDNU tradičné športové podujatia, ku ktorým patrí Hokejový zápas UKF vs. SPU, Večerný beh Nitrou, súťaž v plávaní, stolnotenisový turnaj, silový trojboj a ďalšie. "Pre účastníkov sú pripravené aj rôzne kvízy, súťaže, besedy, prezentácie, workshopy, diskusie, premietania aj čítačky. Priaznivcom umenia sú určené výstavy a koncerty, festival umení Konfrontácie, výstava Audit či výtvarno-literárna súťaž Komenský a my," pripomenula Jana Černáková z UKF.



Študentské dni ponúknu aj podujatia venované zdravému životnému štýlu, regionálnym produktom, spoznávaniu cudzích krajín, folklóru i tancu. "Súčasťou programu je aj kariérne poradenstvo, tradičná Univerzitná kvapka krvi a ďalšie aktivity a podujatia," doplnila Černáková.