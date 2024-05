Začali sa zápisy do materských škôl v Košiciach

Košice 3. mája (TASR) - Zápisy do celkovo 56 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa začali vo štvrtok (2. 5.) a potrvajú do konca mája. Každá materská škola má určené vlastné podmienky, ktoré je možné nájsť na ich webstránkach, informoval košický magistrát. V uplynulom roku po zápisoch prijali viac ako 1800 nových škôlkarov.



Záverečný ročník materskej školy je v zmysle novely zákona o výchove a vzdelávaní povinný pre všetky deti, ktoré najneskôr 31. augusta 2024 oslávia piate narodeniny. Tie budú prednostne prijímané podľa miesta trvalého bydliska.



Na zápis budúcich škôlkarov bude potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. "Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa," uviedlo mesto.



Riaditelia materských škôl rozhodnú o prijatí dieťaťa na základe kapacitných možností. V súčasnosti navštevuje škôlky v Košiciach takmer 5700 žiakov.



Námestníčka primátora Lucia Gurbáľová predpokladá, že do mestských škôlok bude možné umiestniť všetky deti, ktorých rodičia si podali prihlášku. "Nielen v tomto školskom roku, ale aj v tých predchádzajúcich sme mohli prijať do materských škôl nielen deti od troch rokov, ale už aj dvojročné. Tých bolo vyše 800. Tieto deti sme mohli prijať preto, že aj vďaka veľkým investíciám do rozširovania materských škôl v uplynulých rokoch disponujeme dostatkom kapacít," uviedla. V prípade úspechu pri žiadosti o finančné prostriedky chce mesto ďalšie zvýšenie kapacity škôlok v mestských častiach Pereš, Sídlisko KVP či Barca.