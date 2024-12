Začali so stavebnými prácami v zariadení sociálnych služieb v Skalici

Trnava/Skalica 23. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začal so stavebnými prácami v zariadení sociálnych služieb (ZSS) Zelený dom v Skalici. Kraj na rozšírenie zariadenia vyčlení zo svojho rozpočtu celkovo 2,1 milióna eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



"Naším dlhodobým cieľom je, aby mali všetci obyvatelia kraja prístup k moderným, bezpečným a kvalitným službám v zariadeniach sociálnych služieb. Rozšírením priestorov Zeleného domu v Skalici na jeho maximálne kapacity znížime čakacie lehoty klientov a zabezpečíme aj kvalitný komfort služieb," priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.



Krajská samospráva tak podľa jeho slov reaguje na potreby narastajúcej populácie starších občanov a ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí potrebujú špecializovanú starostlivosť. Podotkol, že kraj pokračuje aj vo výstavbe dvoch nových zariadení podporovaného bývania v Medveďove, špecializovaného zariadenia pri obci Moravský svätý Ján a vybuduje aj špecializované zariadenie v Piešťanoch.



ZSS Zelený dom v Skalici čaká nadstavba druhého podlažia zariadenia, kde sa budú nachádzať izby pre klientov, sociálne zariadenia, ošetrovňa, izolačná miestnosť, priestory pre zamestnancov či spoločenské miestnosti. Dobuduje sa aj spojovacia chodba, priestory kancelárií, schodisko a zabezpečí sa aj výťah. Stavebné práce by mali trvať 18 mesiacov a ich zhotoviteľom je spoločnosť Rajniak Bau.



"Rekonštrukciou a nadstavbou nášho zariadenia zvýšime kvalitu nami poskytovaných služieb, vyrieši sa nevyhovujúci stav budov, naši klienti budú mať svoje izby a splníme zákonom stanovené štandardy kvality," uviedla riaditeľka ZSS Zelený dom Skalica Beata Minďašová.



Toto nízkokapacitné zariadenie poskytuje ambulantnú i pobytovú formu sociálnych služieb. Určené je pre chlapcov a dievčatá, mužov i ženy a je zariadením tzv. rodinného typu.



Trnavský kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 21 zariadení sociálnych služieb. V okrese Skalica sa nachádzajú dve z nich. Okrem ZSS Zelený dom Skalica ide o Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč.