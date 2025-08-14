< sekcia Regióny
Začali stavať stredoškolský športový areál v Kysuckom Novom Meste
Slúžiť bude prioritne študentom novej spojenej školy Strednej priemyselnej školy informačných technológií a gymnázia.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 14. augusta (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začal s výstavbou nového stredoškolského športového areálu v Kysuckom Novom Meste. Slúžiť bude prioritne študentom novej spojenej školy Strednej priemyselnej školy informačných technológií a gymnázia. Ako informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová, investícia dosahuje približne 1,36 milióna eur.
Nový športový areál bude pozostávať z deviatich stavebných objektov. „Dominuje medzi nimi kryté hokejbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko s vybavením na basketbal a volejbal a 250-metrová atletická dráha. Areál bude kompletne oplotený, osvetlený a napojený na inžinierske siete,“ priblížila Lacová.
Doplnila, že nové športovisko bude prispôsobené aj pre zdravotne znevýhodnených športovcov. „Moderný areál budú môcť využívať aj žiaci iných škôl, napríklad zo Strednej odbornej školy strojníckej či základnej školy, verejnosť a ďalší športovci,“ poznamenala Lacová.
Krajská samospráva na financovanie investície využije finančný príspevok z Fondu na podporu športu vo výške približne 888.000 eur. „Vďaka podpore z Fondu na podporu športu a našim vlastným zdrojom sa stane nový multišportový areál už v budúcom roku realitou. Našou ambíciou je budovať moderné a kvalitné prostredie na vzdelávanie a voľnočasové aktivity mladých ľudí. Preto investujeme nielen do učební a vybavenia, ale aj do športovísk a stredoškolských kampusov,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Výstavbu moderného športového areálu realizuje bratislavská spoločnosť Športfinal. Podpísaná zmluva určuje lehotu výstavby v dĺžke 15 mesiacov, a tak by areál mal byť odovzdaný do užívania v novembri budúceho roka.
