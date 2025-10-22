Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Začali stíhanie pre nehodu v Margecanoch, pri ktorej zomrel chlapec

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Auto šoférovala maloletá osoba.

Autor TASR
Margecany 22. októbra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v prípade utorkovej (21. 10.) dopravnej nehody v katastri obce Margecany v okrese Gelnica, pri ktorej prišiel o život 14-ročný chlapec. Auto šoférovala maloletá osoba. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Dvojica vzala auto starému otcovi jedného z nich. Vozidlo zn. Opel zviedol 13-ročný chlapec v časti obce Rolová Huta po ceste III. triedy vedúcej popri vodnej nádrži Ružín. Zišiel z cesty, auto dostalo šmyk a narazilo do betónového stĺpu vysokého napätia. Po náraze auto odhodilo naspäť na cestu.

Spolujazdec zraneniam na mieste podľahol. „Osobu, ktorá vozidlo viedla, posádka rýchlej zdravotnej pomoci previezla do nemocnice a podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s predpokladanou dĺžkou liečenia do 14 dní,“ uviedla Ivanová.

Polícia upozorňuje, že volant nepatrí do rúk dieťaťa. Na rodičov a starých rodičov apeluje, aby nenechávali kľúče od auta na voľne dostupnom mieste, ku ktorému sa deti môžu ľahko dostať.
.

