Začali trestné stíhanie v súvislosti s tragickou nehodou pri Drienovci
Autor TASR
Košice 9. septembra (TASR) - Trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia a trestného činu ublíženia na zdraví začala polícia v súvislosti s pondelkovou (8. 9.) tragickou dopravnou nehodou kamióna a autobusu pri Drienovci v okrese Košice-okolie. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
K nehode došlo na rovnom úseku cesty I/16. Autobus, v ktorom bolo okrem vodiča 32 cestujúcich, smeroval od Turne nad Bodvou do obce Drienovec. Kamión išiel v opačnom smere. Jeho vodič z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru. „Vodič nákladného vozidla mal počas dokumentovania udalosti policajtom uviesť, že dostal defekt, následkom čoho prešiel do protismeru a tam narazil do autobusu. To, či sa skutočne defekt, nevyhovujúci technický stav alebo iné okolnosti podpísali pod vznik tejto dopravnej nehody, určí až ďalšie vyšetrovanie a znalecké dokazovanie,“ uviedla Ivanová.
Tridsaťsedemročnému vodičovi nákladného auta na mieste zadržali vodičský preukaz. Dychová skúška aj orientačný test na zistenie drog boli u neho negatívne. U vodiča autobusu, ktorý v nemocnici zraneniam podľahol, bude prípadné požitie návykových alebo omamných látok zisťované počas nariadenej pitvy.
Vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice-okolie. Autobus aj nákladné auto boli zaistené a budú podliehať expertíznemu skúmaniu. „Vyšetrovanie tejto rozsiahlej dopravnej nehody naďalej pokračuje, do priebehu vyšetrovania budú pribratí znalci z rôznych odvetví,“ doplnila.
Polícia zároveň zdieľa prosbu Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach a rovnako žiada o ohľaduplnosť voči príbuzným zranených a pozostalým, ale aj vodičovi nákladného vozidla. Zdôrazňuje, že zisťovanie detailov a pocitov či zdieľanie fotografií z miesta nehody i zo života nebohého vodiča autobusu môže byť pre zúčastnených veľmi traumatizujúce.
K dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo v pondelok ráno pri obci Drienovec v okrese Košice-okolie. O život pri nej prišiel 63-ročný vodič autobusu. Ďalších 33 ľudí utrpelo zranenia rôzneho rozsahu. UNLP v Košiciach v súvislosti s nehodou aktivovala traumatologický plán.
