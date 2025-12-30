Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Začali trestné stíhanie v súvislosti s požiarom bytu v Nových Zámkoch

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Nitriansky kraj

Počas požiaru bytu na piatom poschodí v sedemposchodovom bytovom dome šľahali plamene cez okno kuchyne a šíril sa hustý čierny dym.

Autor TASR
Nové Zámky 30. decembra (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre prečin všeobecného ohrozenia v súvislosti s požiarom bytu v Nových Zámkoch. Požiar vypukol v pondelok 29. decembra v popoludňajších hodinách v byte na Ulici T. G. Masaryka v Nových Zámkoch, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Počas požiaru bytu na piatom poschodí v sedemposchodovom bytovom dome šľahali plamene cez okno kuchyne a šíril sa hustý čierny dym. Záchranné zložky evakuovali 25 osôb nachádzajúcich sa v priľahlých bytoch a previezli ich na bezpečné miesto. Pri požiari sa nikto nezranil. Na mieste zasahovali príslušníci z Hasičskej stanice Nové Zámky a Šurany a členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Hurbanovo.

Privolaný zisťovateľ príčin požiarov Hasičského a záchranného zboru predbežne vylúčil úmyselné zavinenie požiaru. Podľa doposiaľ zistených informácií bola jeho príčinou neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom. Presná príčina požiaru a vzniknuté škody sú predmetom vyšetrovania.

