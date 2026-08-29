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Začali trestné stíhanie vo veci vraždy 54-ročnej ženy v okrese Trenčín

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Policajti v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode 55-ročného podozrivého.

Autor TASR
Trenčín 29. augusta (TASR) - Pri piatkovej (28. 8.) tragickej udalosti v jednej z obcí v okrese Trenčín prišla o život 54-ročná žena. Ako TASR informovala krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, policajti v súvislosti s touto udalosťou obmedzili na osobnej slobode podozrivého 55-ročného muža a policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy.

K tragickej udalosti došlo vo večerných hodinách. „Operačný dôstojník, ihneď po prijatí oznámenia, vyslal na miesto udalosti policajné hliadky. Policajti v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode 55-ročného podozrivého, ktorý skončil v cele policajného zaistenia,“ uviedla Krajčíková.

Doplnila, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy. „V súčasnej dobe sú vykonávané potrebné procesné úkony na náležité objasnenie skutku. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť viac informácií,“ dodala Krajčíková.
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