Začali trestné stíhanie vo veci výstavby novej plavárne v Ružomberku

Ružomberok 23. januára (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci výstavby novej mestskej plavárne v Ružomberku. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová.



"Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nateraz nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uviedla Kremeňová.



Hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík dodal, že mesto sa k téme nateraz nebude vyjadrovať, keďže beží vyšetrovanie.



Problémy okolo plavárne odštartoval sporný dodatok k výstavbe za 1,2 milióna eur. Ten podpísal tri dni pred ustanovujúcim zastupiteľstvom v roku 2022 vtedajší viceprimátor a konateľ mestskej spoločnosti CZT Ružomberok Ján Bednárik. Cena stavby sa tak zvýšila zo 7,1 na 8,3 milióna eur. Nárast sumy odôvodňovali ako dôsledok inflácie.



Nový primátor mesta Ľubomír Kubáň chcel po svojom nástupe do funkcie dodatok zrušiť. Poukazoval najmä na to, že bol uzatvorený bez vedomia a súhlasu mestského zastupiteľstva. Zvýšenie ceny prác označil za nehospodárne a ekonomicky neopodstatnené. Mestskí poslanci Kubáňa zaviazali, aby dodatok zrušil. Následne radnica podala na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie pre podozrenie z možného spáchania trestného činu machinácií.