Začalo as búranie premostenia Rusovskej cesty v Bratislave

Bratislava 9. februára (TASR) – V rámci výstavby predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor, sa tento týždeň začalo s búraním premostenia Rusovskej cesty cez Chorvátske rameno. Na mieste súčasného premostenia má vzniknúť združený most pre viac druhov dopravy. Na sociálnej sieti o tom informuje hlavné mesto. Prejazd cez Chorvátske rameno nahradila dočasná obchádzková trasa Bypass č. 3.



"Aktuálne prebieha odstraňovanie vrchných asfaltových vrstiev premostenia. Následne sa pustíme do odstraňovania samotného násypu. Ostatné stavebné práce sa naplno rozbehnú hneď, ako ustúpia mrazy," približuje bratislavský magistrát.



Združený most, ktorý v rámci projektu vznikne za zastávkou Jungmannova, označuje hlavné mesto jeho riešením za výnimočný. Cez most totiž povedie viacero typov dopravy i vo viacerých smeroch. Viesť má tadiaľ električková trať, cestná doprava, cyklochodník aj chodník pre peších. Práve to si podľa magistrátu vyžiadalo aj špeciálny prístup k návrhu samotnej rekonštrukcie mosta.



S takým riešením sa stretávame najčastejšie pri klasických železničných stavbách. Zvolená bola mimoriadne odolná konštrukcia. "Dobre vzdoruje zaťaženiu z rôznych druhov a smerov dopravy a zabezpečí hladkú a bezpečnú cestu električkou v Petržalke," deklaruje mesto.



Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili koncom novembra 2021. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov a mesto dlhodobo deklaruje, že neprepadnú. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Práce boli v minulom roku na niekoľko mesiacov výrazne utlmené z dôvodu rokovania o dodatku pre zdražovanie stavebných materiálov.



Mesto zároveň nevylučuje uplatnenie si zmluvnej pokuty voči stavebníkovi. Týkať by sa mala nesplnenia druhého míľnika prác, a to aj v súvislosti s prácami na Združenom moste Rusovská cesta či premostením Chorvátskeho ramena. Revidovaný harmonogram nie je stále známy. Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla by mala električka začať premávať v roku 2024.