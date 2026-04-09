Začalo sa hlavné pojednávanie s obžalovaným z vraždy tehotnej ženy
Autor TASR
Trenčín 9. apríla (TASR) - Okresný súd Trenčín vo štvrtok začal hlavné pojednávanie s obžalovaným z vraždy tehotnej ženy z augusta minulého roka v Partizánskom. Muž na pojednávaní vyhlásil, že je vinný. Pojednávanie odročil súd na máj. TASR o tom informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.
Muž čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu vraždy sčasti dokonaného a sčasti spáchaného v štádiu pokusu a zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami.
„Po prednesení obžaloby na hlavnom pojednávaní obžalovaný urobil vyhlásenie, že je vinný zo spáchania skutkov uvedených v obžalobe, a súd toto vyhlásenie prijal,“ uviedol Tarabus.
Vysvetlil, že na hlavnom pojednávaní sa teda nebude dokazovať vina obžalovaného a súd vykoná dôkazy potrebné na rozhodnutie o treste. „Súdom prijaté vyhlásenie o vine je neodvolateľné a nemožno ho napadnúť odvolaním ani dovolaním,“ podotkol.
Pred rozhodnutím súdu o prijatí vyhlásenia obžalovaného, že je vinný zo spáchania skutkov uvedených v obžalobe, súd zistil stanoviská prokurátora aj poškodených. „Na hlavnom pojednávaní boli oboznámené stanoviská poškodených, ktoré sa týkali právnej kvalifikácie skutku. Hlavné pojednávanie bolo odročené na 11. mája,“ doplnil Tarabus.
Obvinený podľa polície 30. augusta minulého roku zastrelil v Partizánskom 20-ročnú tehotnú ženu, zranenia spôsobil i jej 38-ročnému priateľovi. „V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie,“ uviedol pred časom hovorca Krajskej prokuratúry v Trenčíne Marián Sipavý. Prokuratúra na muža podala obžalobu vo februári tohto roka.
