V Piešťanoch je podujatie pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu
Autor TASR
Piešťany 10. októbra (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu sa v piatok v Piešťanoch začalo podujatie občianskeho združenia (OZ) Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR), ktorá oslavuje 35 rokov aktívnej pomoci pacientom. Akcia potrvá do nedele (12. 10.). TASR o tom informovala predsedníčka LPRe SR Jana Dobšovičová Černáková.
Piatkové prednáškové popoludnie prináša návštevníkom novinky v oblasti liečby, diagnostiky, výživy či pohybovej terapie. Pacienti budú môcť klásť otázky a získať praktické odporúčania. Počas soboty v programe nebudú chýbať lekcie jogy pre reumatikov, cvičenie, edukatívne workshopy a Memoriál Miroslava Chebana - Nordic Walking pre každého. „Spomienka na výnimočného pacienta a športovca, ktorý inšpiroval mnohých svojím prístupom k životu,“ priblížila.
Uskutoční sa tiež vyhlásenie výsledkov súťaže KROK 2024, udelenie Novinárskej pocty KROK za informovanie o reumatických ochoreniach v médiách a slávnostné uvedenie do života novej publikácie. „Pripravujeme stretnutie Predsedníctva LPRe SR a zástupcov z miestnych pobočiek a klubov,“ dodala.
Ako uviedla predsedníčka OZ, téma ročníka znie Dosiahnite svoje sny. „Reumatickými ochoreniami trpí viac ako 120 miliónov Európanov. Na Slovensku sa bolesti chrbtice a kĺbov týkajú každého štvrtého pacienta a ich počet narastá. Liga proti reumatizmu na Slovensku preto vyzýva na včasnú diagnostiku, efektívnu liečbu a predovšetkým nezanedbávanie pohybu a aktívneho prístupu k životu,“ doplnila.
V súčasnosti LPRe SR podporuje aj mladých reumatológov prostredníctvom iniciatívy Oslov a inšpiruj medika ako reakciu na nedostatok odborníkov. Pre detských pacientov sa koná letná škola zameraná na pohyb, sebavedomie a sociálne začlenenie detí s juvenilnou idiopatickou artritídou. Taktiež je členom európskych aj národných pacientskych organizácií Európska liga proti reumatizmu, zapája sa aj do tvorby zdravotníckych a sociálnych politík na Slovensku.
Od svojho založenia v roku 1990 zohráva kľúčovú úlohu pri zlepšovaní života ľudí s reumatickými ochoreniami na Slovensku. Vznikla z iniciatívy pacientov a zdravotníkov vo Výskumnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Aktuálne má 13 miestnych pobočiek a päť špecializovaných klubov.
