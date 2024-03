Začalo sa prihlasovanie do logickej olympiády pre najmenších

Prešov 1. marca (TASR) - Organizátori ohlásili spustenie registrácie do deviateho ročníka Logickej olympiády pre najmenších. Jej cieľom je rozvíjať logické myslenie a zručnosti, ktoré budú predškoláci potrebovať pri vstupe do školy. Registrácia do súťaže, ktorá je určená predškolákom zo slovenských, ale aj českých materských škôl, sa začala 28. februára a potrvá do 30. apríla 2024. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Anna Polačková.



Súťaž podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku. Jej organizátormi sú Pedagogická fakulta (PF) PU v Prešove, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove a mesto Prešov.



"Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky," priblížil Ľuboš Lukáč, externý spolupracovník PF PU a učiteľ intelektovo nadaných žiakov.



Olympiáda bude prebiehať v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli. Registrované materské školy dostanú od organizátorov zdarma testovací súbor ôsmich logických úloh a na konci súťaže taktiež diplom pre každé dieťa o absolvovaní logickej olympiády.



Podľa organizátorov je o olympiádu z roka na rok vyšší záujem. Vlani sa do súťaže prihlásilo takmer o 1200 detí viac ako rok predtým. Stúpol aj počet zaregistrovaných materských škôl z 331 na 344, čo bolo v histórii súťaže doposiaľ najviac. Bližšie informácie o súťaži sú zverejnené na webstránke www.logickaolympiada.sk.