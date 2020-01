Začalo sa s demoláciou mosta v Strážskom, nový má stáť do 500 dní

Strážske 20. januára (TASR) – Poškodený most v Strážskom začnú v najbližších dňoch demontovať. Víťazný uchádzač z priameho rokovacieho konania začal na miesto v pondelok privážať a montovať búraciu techniku. Po demontovaní časti poškodených nosníkov osadí na mieste mosta cez rieku Laborec náhradné premostenie a do 500 dní od prevzatia staveniska má odovzdať do prevádzky nový most. Ako informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková, kraj sa bude snažiť, aby bola jeho výstavba ukončená ešte v tomto roku.



"Spoločnosť Swietelsky–Slovakia, ktorá vzišla ako úspešný uchádzač z priameho rokovacieho konania, začala s dopravou a montážou búracej techniky a s odstránením a prekládkou inžinierskych sietí," uviedla Terezková s tým, že súčasťou búracích prác bude odstránenie mostného zvršku a demolácia celej nosnej konštrukcie. Hlavné piliere a časti opôr ostanú zachované.



"V prvej etape bude zbúraná ľavá polovica mosta v smere od Strážskeho na mestskú časť Krivošťany. Búracie práce budú trvať do desiatich dní. Následne bude na tejto časti mosta osadené dočasné premostenie," vysvetlil postup prác predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka s tým, že počas demolačných prác a osádzaní mostného provizória budú musieť obyvatelia rátať s dočasnými dopravnými obmedzeniami.



"V súčasnosti môžu most využívať iba peší, počas prác však bude istý čas z bezpečnostných dôvodov úplne uzavretý, a to aj preto, aby zhotoviteľ mohol čo najrýchlejšie osadiť dočasnú kovovú konštrukciu náhradného premostenia. Trvať by to malo maximálne niekoľko hodín. O všetkých obmedzeniach budeme informovať na webovej stránke dispečingu Správy ciest KSK. Obyvateľom sa za obmedzenia vopred ospravedlňujeme," dodal.



Ako Terezková doplnila, po zbúraní mosta a osadení mostného provizória vypracuje zhotoviteľ projektovú dokumentáciu na výstavbu nového mosta. Jeho nosná konštrukcia sa má stavať po častiach. Všetky práce zrealizované zhotoviteľom si vyžiadajú investície vo výške 2,4 milióna eur.