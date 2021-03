Začalo sa stavebné konanie pre parkovanie na Kollárovom námestí

Bratislava 18. marca (TASR) – Stavebný úrad v bratislavskom Starom Meste začal stavebné konanie vo veci výstavby podzemného parkovacieho domu s takmer 300 parkovacími miestami na Kollárovom námestí. Na streche podzemnej garáže má vzniknúť park s oddychovou zónou. Od výrubu stromov stavebník upustil, vzrastlé stromy nad stavbou presadí. TASR o tom informoval hovorca Starého Mesta Matej Števove.



"Nakoľko stavebník splnil všetky podmienky kladené územným rozhodnutím a stavebným zákonom, upovedomili sme o začatí stavebného konania účastníkov konania a dotknuté orgány," skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Námietky si môžu uplatniť do 30 dní od doručenia upovedomenia o začatí stavebného konania.



Developer predstavil PPP projekt parkovacieho domu s 296 miestami ešte v roku 2009. Postupne však prešiel viacerými úpravami, dôvodom boli najmä pripomienky aktivistov týkajúce sa pôvodne plánovaného masívneho výrubu stromov. Výsledkom úprav je, že riešená plocha sa zmenšila o tretinu, navýšil sa však počet podzemných podlaží, aby zostal zachovaný počet parkovacích miest.



Na streche podzemnej garáže, ktorá bude na úrovni priľahlého terénu, sa má vytvoriť park s oddychovou zónou. Na základe memoranda o spolupráci podpísaného s hlavným mestom koncom mája 2020 upustil stavebník od výrubového konania a dohodol sa na presadení niektorých drevín na iné miesto. "Súdne konanie, ktoré prebieha v súvislosti s výrubovým konaním, nepozastavuje účinnosť právoplatného územného rozhodnutia, nakoľko súd takéto rozhodnutie nevydal," poznamenala mestská časť. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v apríli 2017.



Iniciatíva na vybudovanie podzemných garáží vyšla zo strany hlavného mesta v roku 2009. Bratislavský magistrát vtedy vypísal verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov na Kollárovom námestí. Výstavbu a prevádzku garáží zabezpečí súkromný investor ako víťaz projektu.



"Vytváranie koncentrovaných parkovacích miest zapadá do koncepcie celomestskej parkovacej politiky. Cieľom je zníženie počtu áut na povrchu komunikácií, ktoré sa potom otvoria pre chodcov a iné druhy nemotorovej dopravy," spresnila Aufrichtová. Poukázala na to, že s takýmto konceptom úspešne pracujú všetky veľkomestá Európy.



Mesto zároveň na Kollárovom námestí plánuje reorganizáciu dopravy. Developer sa zaviazal, že svoj projekt zosúladí so zámermi mesta. Bratislavské mestské zastupiteľstvo okrem toho schválilo vlani v júni zmenu územia na Park na Kollárovom námestí.