Začalo sa trestné stíhanie pre tragickú zrážku motoriek v Nálepkove

Nálepkovo 21. októbra (TASR) – Trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví začala polícia v súvislosti s nedeľňajšou (20. 10.) čelnou zrážkou motocyklov v Nálepkove v okrese Gelnica. O život pri nej prišiel 47-ročný muž z Košíc. Druhého vodiča s ťažkými zraneniami letecky transportovali do košickej nemocnice. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.



„Štyridsaťsedemročný motocyklista z Košíc podľa doterajších zistení viedol motocykel značky Kawasaki po ceste II/546 v smere jazdy od obce Hnilčík smerom na obec Nálepkovo, pričom v časti obce Čierna Hora začal predchádzať pred ním idúcu kolónu motocyklistov v smere jeho jazdy. Prvý motocyklista vo veku 59 rokov z okresu Prešov v tejto kolóne zašiel s motocyklom vpravo na riadne vyznačenú zastávku autobusu, kde sa chcel so svojím motocyklom značky Harley Davidson otočiť cez plnú čiaru späť na obec Hnilčík,“ spresnila Mésarová s tým, že k zrážke došlo v protismernej časti cesty, pričom 47-ročný vodič čelne narazil do boku motocykla značky Harley Davidson.



To, či pri tejto dopravnej nehode u vodičov asistoval alkohol polícia zisťuje. „Presná príčina vzniku dopravnej nehody, miera zavinenia jednotlivých účastníkov a bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy,“ uzavrela Mésarová.