Začalo sa územné konanie pre diaľničný úsek D1 Turany - Hubová
Autor TASR
Žilina 12. októbra (TASR) - Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu (RÚÚPV) v Žiline oznámil začatie územného konania pre výstavbu diaľničného úseku D1 Turany - Hubová. Oznámenie úrad zverejnil 6. októbra verejnou vyhláškou na dobu 15 dní, pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Stavebný úrad v dokumente popri začiatku územného konania oznámil aj upustenie od ústneho pojednávania. Podľa zákona stavebný úrad nariadi ústne konanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno odstrániť bez ústneho konania alebo miestneho zisťovania. „Keďže v predmetnom konaní takáto prekážka nenastala, RÚÚPV Žilina vyzýva jednotlivo dotknuté orgány, aby svoje záväzné stanoviská a vyjadrenia uplatnili najneskôr v určenej lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia,“ píše sa v dokumente.
Riešený úsek diaľnice sa začína v údolnej nive rieky Váh na úseku prevádzkovanej diaľnice D1 Dubná Skala - Turany v križovatke Turany 2 a pokračuje údolím Váhu katastrami Turian a obce Krpeľany. Keďže v danej oblasti je významný migračný koridor pre zver medzi Malou Fatrou a Veľkou Fatrou, vybudujú sa tam dva ekodukty.
Z údolia Váhu diaľnica vchádza do dvoch za sebou idúcich tunelov Korbeľka a Havran, medzi ktorými je plánovaný krátky úsek postavený prevažne na mostoch v katastri obce Stankovany. Tunel Havran vyústi za obcou Švošov a diaľnica sa napojí na úsek D1 Hubová - Ivachnová v križovatke Hubová. V dostupnej vzdialenosti od nej je navrhnuté Stredisko správy a údržby Švošov, sprístupnené novým mostom ponad rieku Váh.
Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na približne 14 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 Turany - Hubová v prvej polovici augusta 2024. Predpokladaná cena diela je 1,473 miliardy eur. Na stavbu je vydané osvedčenie o strategickej investícií a výstavba by mala trvať sedem rokov.
Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na približne 14 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 Turany - Hubová v prvej polovici augusta 2024. Predpokladaná cena diela je 1,473 miliardy eur. Na stavbu je vydané osvedčenie o strategickej investícií a výstavba by mala trvať sedem rokov.