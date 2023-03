Agresívny muž na kapote auta: Polícia začala trestné stíhanie

Bratislava 4. marca (TASR) - Policajti začali trestné stíhanie v prípade muža, ktorý mal počas piatka (3. 3.) poškodzovať auto na Galvaniho ulici v Bratislave a vyskočiť na jeho kapotu. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre úmyselný prečin výtržníctva vo viacčinnom súbehu s úmyselným prečinom poškodzovania cudzej veci, tiež úmyselným prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia a úmyselným prečinom nebezpečného vyhrážania.



Muž mal šoférovať auto z Dunajskej Lužnej na parkovisko obchodného centra na Galvaniho ulici i napriek uloženému zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. "Po zastavení vozidla na parkovisku mal následne na uvedenom vozidle odlomiť obidve spätné zrkadlá, poškodiť predný stierač a kopať do karosérie s výhražnými slovami adresovanými 37-ročnej žene sediacej vo vozidle. Tá sa v obave o svoj život rozhodla na vozidle z parkoviska odísť," informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



Následne muž nastúpil do vozidla a počas státia na križovatke mal z neho vystúpiť, vyskočiť na prednú kapotu, odtrhnúť predný stierač a udierať do čelného skla. "Po príchode viacerých policajných hliadok na miesto mal 48-ročný muž naďalej pokračovať v slovných útokoch na adresu poškodenej, čo u nej malo vzbudzovať obavu o jej život," uviedli policajti. Muža zadržali a umiestnili v cele policajného zaistenia.