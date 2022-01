Záchrana hradu Gýmeš pokračovala aj v minulom roku

Jelenec 18. januára (TASR) – Záchrana hradu Gýmeš nad obcou Jelenec v okrese Nitra pokračovala aj v minulom roku. Ako uviedli zástupcovia združenia Castrum Ghymes, ktoré sa podieľa na záchrane hradu, v minulom roku sa podarilo rozbehnúť náročné reštaurovanie vstupného portálu v renesančnom predbrání, ktoré by chceli ukončiť v tomto roku.



Pokročila tiež obnova západnej hradby na južnom nádvorí, kde sa podarilo značnú časť múru dostať do finálneho stavu. Na hrade sa uskutočnil aj archeologický a architektonicko-historický výskum. Všetky práce boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.



Zrúcaniny Gýmešského hradu ležia na strmom kremencovom kopci Dúň. Hrad dal postaviť pravdepodobne v rokoch 1253 až 1270 na mieste starého hradiska Ondrej zo starého rodu Hunt-Poznan. V 15. storočí, za panstva Forgáčovcov, sa začala rozsiahla výstavba, vybudovali sa nové paláce a rozsiahle opevnenie. Gýmeš bol jedným z mála hradov, kde prebiehali stavebné práce ešte v 18. storočí. Do tohto obdobia sa datuje premena gotického paláca na rodovú kryptu Forgáčovcov s kaplnkou. Až v polovici 19. storočia panstvo hrad definitívne opustilo a začal sa rozpadávať.



Občianske združenie Castrum Ghymes sa venuje záchrane hradu Gýmeš od svojej registrácie v novembri 2011. Zakladatelia združenia a väčšina sympatizantov sa zúčastňovali aktivít na obnove hradu už od roku 2008 pod vedením občianskeho združenia Leustach.