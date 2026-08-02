< sekcia Regióny
ZÁCHRANA MLADÉHO CYKLISTU: Z bikeparku Malinô Brdo ho odvážal vrtuľník
Chlapec spadol na trase Monster Dog.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ružomberok 2. augusta (TASR) - Horskí záchranári zasahovali v nedeľu popoludní v bikeparku horského strediska Malinô Brdo, kde spadol 16-ročný cyklista a privodil si úraz dolnej končatiny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Chlapec spadol na trase Monster Dog. „Na miesto vyrazili príslušníci HZS z Oblastného strediska Veľká Fatra pozemne. Po dosiahnutí bol pacient vyšetrený, ošetrený a o súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Následne bol transportovaný na ďalšie vyšetrenia do nemocničného zariadenia,“ priblížila zásah HZS.
Chlapec spadol na trase Monster Dog. „Na miesto vyrazili príslušníci HZS z Oblastného strediska Veľká Fatra pozemne. Po dosiahnutí bol pacient vyšetrený, ošetrený a o súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Následne bol transportovaný na ďalšie vyšetrenia do nemocničného zariadenia,“ priblížila zásah HZS.