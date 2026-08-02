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ZÁCHRANA MLADÉHO CYKLISTU: Z bikeparku Malinô Brdo ho odvážal vrtuľník

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Chlapec spadol na trase Monster Dog.

Autor TASR
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Ružomberok 2. augusta (TASR) - Horskí záchranári zasahovali v nedeľu popoludní v bikeparku horského strediska Malinô Brdo, kde spadol 16-ročný cyklista a privodil si úraz dolnej končatiny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Chlapec spadol na trase Monster Dog. „Na miesto vyrazili príslušníci HZS z Oblastného strediska Veľká Fatra pozemne. Po dosiahnutí bol pacient vyšetrený, ošetrený a o súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Následne bol transportovaný na ďalšie vyšetrenia do nemocničného zariadenia,“ priblížila zásah HZS.

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