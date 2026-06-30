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ZÁCHRANA RÝB PRED TEPLOM: Na strednom Považí spustili opatrenia
Do niektorých revírov trenčianski rybári do vody aplikovali špeciálne užitočné baktérie, ktoré pomáhajú stabilizovať vodné prostredie a podporujú ryby v náročných dňoch.
Autor TASR
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Trenčín/Nové Mesto nad Váhom 30. júna (TASR) - Niektoré rybárske organizácie na strednom Považí v súvislosti s vysokými teplotami a s prudkým poklesom hladiny kyslíka vo vode spustili opatrenia na záchranu rýb. Informovali o tom organizácie na sociálnej sieti.
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Trenčín vydala zákaz kŕmenia a vnadenia rýb na všetky kaprové revíry vo svojej pôsobnosti. Zakazuje sa používanie spombov, kŕmnych rakiet, kobry, prakov, rozhadzovanie krmiva rukou, akékoľvek vnadenie a zakrmovanie lovného miesta. Povolená je len nástraha a návnada na montáži.
„Pri nerešpektovaní zákazu hrozí hromadný úhyn rýb a zhoršenie kvality vody. Dodržiavanie zákazu bude kontrolovať a monitorovať rybárska stráž a hospodári jednotlivých revírov,“ informuje výbor trenčianskej organizácie. Do niektorých revírov trenčianski rybári do vody aplikovali špeciálne užitočné baktérie, ktoré pomáhajú stabilizovať vodné prostredie a podporujú ryby v náročných dňoch.
Rybárska organizácia v Novom Meste nad Váhom spustila ešte koncom minulého týždňa záchranné odlovy na dolných úsekoch pstruhových revírov Klanečnica a Bošáčka. Obsádku zachránených rýb tvorili najmä čerebľa pestrá, slíž severný, jalec hlavatý, ploska pásavá a hrúz tuponosý. Ryby následne premiestnili do menej rizikových častí.
Rovnako ako trenčianski, aj novomestskí rybári vydali úplný zákaz kŕmenia a vnadenia rýb v niektorých kaprových revíroch, najmä na štrkoviskách a odstavených ramenách. „Krmivo v teplej stojatej vode berie rybám zvyšný kyslík a hrozí ich hromadný úhyn,“ zdôraznili rybári s tým, že na tečúcich vodách je lov bez obmedzení.
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) Trenčín vydala zákaz kŕmenia a vnadenia rýb na všetky kaprové revíry vo svojej pôsobnosti. Zakazuje sa používanie spombov, kŕmnych rakiet, kobry, prakov, rozhadzovanie krmiva rukou, akékoľvek vnadenie a zakrmovanie lovného miesta. Povolená je len nástraha a návnada na montáži.
„Pri nerešpektovaní zákazu hrozí hromadný úhyn rýb a zhoršenie kvality vody. Dodržiavanie zákazu bude kontrolovať a monitorovať rybárska stráž a hospodári jednotlivých revírov,“ informuje výbor trenčianskej organizácie. Do niektorých revírov trenčianski rybári do vody aplikovali špeciálne užitočné baktérie, ktoré pomáhajú stabilizovať vodné prostredie a podporujú ryby v náročných dňoch.
Rybárska organizácia v Novom Meste nad Váhom spustila ešte koncom minulého týždňa záchranné odlovy na dolných úsekoch pstruhových revírov Klanečnica a Bošáčka. Obsádku zachránených rýb tvorili najmä čerebľa pestrá, slíž severný, jalec hlavatý, ploska pásavá a hrúz tuponosý. Ryby následne premiestnili do menej rizikových častí.
Rovnako ako trenčianski, aj novomestskí rybári vydali úplný zákaz kŕmenia a vnadenia rýb v niektorých kaprových revíroch, najmä na štrkoviskách a odstavených ramenách. „Krmivo v teplej stojatej vode berie rybám zvyšný kyslík a hrozí ich hromadný úhyn,“ zdôraznili rybári s tým, že na tečúcich vodách je lov bez obmedzení.