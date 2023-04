Záchranári hľadali turistov, ktorí zablúdili nad Šútovskými vodopádmi

Šútovo 13. apríla (TASR) – Horskí záchranári z Malej Fatry pátrali od stredajšieho (12. 4.) večera po trojici českých turistov, ktorá nedorazila na Chatu Vodopád v Šútovskej doline. Chatárovi popoludní oznámili, že odchádzajú z Chaty na Grúni a budú meškať. Keď neprišli ani hodinu po dohodnutom čase, kontaktoval tiesňovú linku Horskej záchrannej služby (HZS). HZS o tom informuje na svojom webe.



V oblasti, kde sa mali turisti nachádzať, je podľa HZS slabé pokrytie mobilným signálom. "Záchranárom sa podarilo na krátko s nimi telefonicky skontaktovať. Mali byť niekde v lese medzi Úplazom a Šútovským vodopádom, mimo značeného turistického chodníka. Lokalizovať ich mobilný telefón sa pre zlý signál nepodarilo," uviedla HZS.



Na pomoc turistom odišli štyria dobrovoľní záchranári HZS zo Šútova a dvaja profesionálni záchranári HZS. "Počas noci prehľadávali oblasť Šútovskej a potom aj Sučianskej doliny až po Úplaz. Turistov sa im však nepodarilo nájsť a aj jediný funkčný telefón, ktorý mali so sebou, už bol nedostupný," priblížila HZS.



Turistom sa podarilo až ráno odoslať SMS s informáciou, že sú niekde pri potoku a idú po prúde dole. "Nakrátko sa s nimi podarilo skontaktovať aj telefonicky. Záchranári HZS zistili, že trojica si chcela skrátiť cestu k vodopádom a zišla z chodníka ešte niekde v oblasti Stien. Napokon ich horskí záchranári našli v oblasti Tesné, kde prečkali noc. Všetci boli bez zranení, mierne podchladení. Spolu so záchranármi zostúpili bezpečne Šútovskou dolinou do údolia. Odtiaľ pokračovali už samostatne," dodala HZS.