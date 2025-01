Záchranári: Lyžiar spadol do štvormetrovej rokliny

Tvrdošín 28. januára (TASR) - Lyžiar spadol do štvormetrovej rokliny v lyžiarskom stredisku Oravice. TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Danka Capáková.



"Môžeme potvrdiť, že na základe volania na tiesňovú linku 155 sme dnes po 15.00 h vyslali rýchlu lekársku pomoc do lyžiarskeho strediska Oravice k lyžiarovi, ktorý spadol približne do štvormetrovej rokliny medzi stromami," priblížila Capáková.