ZASAHOVAL VRTUĽNÍK: Iba 18-ročný vodič dostal šmyk a narazil do stromu

Dunajská Streda 6. februára (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v stredu (5. 2.) podvečer na ceste tretej triedy medzi obcami Oľdza a Zlaté Klasy v okrese Dunajská Streda. Vodiča museli záchranári so zraneniami letecky transportovať do bratislavskej nemocnice. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Iba 18-ročný vodič auta mal podľa prvotných informácií dostať šmyk, prejsť do protismeru, zísť mimo cesty do trávnatej priekopy a následne naraziť do stromu. Vozidlo nakoniec zostalo prevrátené na streche, čo si všimla posádka záchrannej zdravotnej služby, ktorá išla práve okolo a poskytla vodičovi prvú pomoc a privolala políciu," priblížila.



Vodič utrpel pri nehode zranenia, s ktorými ho museli záchranári letecky transportovať do bratislavskej nemocnice. "Požitie alkoholu pred jazdou u muža zistené nebolo. Presné príčiny a okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania," dodala polícia.