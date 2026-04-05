Záchranári na Orave pomáhali turistke s náhlou nevoľnosťou
Záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry ženu na mieste vyšetrili, poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie.
Autor TASR
Zuberec 5. apríla (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v nedeľu na Orave 26-ročnej slovenskej turistke. Ženu na asfaltovej ceste medzi Adamcuľou a Ťatliakovou chatou náhle postihli silné žalúdočné kŕče. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
„Záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry ženu na mieste vyšetrili, poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie a následne ju pomocou snežného skútra transportovali k Domu HZS na Zverovke, kde bola odovzdaná do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedla HZS.
„Záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry ženu na mieste vyšetrili, poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie a následne ju pomocou snežného skútra transportovali k Domu HZS na Zverovke, kde bola odovzdaná do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedla HZS.