Pondelok 6. apríl 2026
Záchranári na Orave pomáhali turistke s náhlou nevoľnosťou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zuberec 5. apríla (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v nedeľu na Orave 26-ročnej slovenskej turistke. Ženu na asfaltovej ceste medzi Adamcuľou a Ťatliakovou chatou náhle postihli silné žalúdočné kŕče. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.

„Záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry ženu na mieste vyšetrili, poskytli jej neodkladné zdravotné ošetrenie a následne ju pomocou snežného skútra transportovali k Domu HZS na Zverovke, kde bola odovzdaná do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ uviedla HZS.



