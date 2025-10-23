Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. október 2025Meniny má Alojzia
< sekcia Regióny

Záchranári našli v Západných Tatrách telo poľského turistu

.
Snímka zo zásahu. Foto: Webová stránka HZS

Telo našli v jednom zo žľabov smerujúcich do Gáborovej doliny, približne 150 metrov pod vrcholom Bystrej.

Autor TASR
Podbanské 23. októbra (TASR) - Psovod Horskej záchrannej služby (HZS) so služobným psom vo štvrtok našiel telo 55-ročného poľského turistu, po ktorom v Západných Tatrách od pondelka (20. 10.) prebiehalo pátranie. Telo našli v jednom zo žľabov smerujúcich do Gáborovej doliny, približne 150 metrov pod vrcholom Bystrej. HZS o tom informovala na webovej stránke. Podľa nej asi došlo k pošmyknutiu a pádu, pri ktorom turista utrpel smrteľné poranenia.

Telesné pozostatky boli z exponovaného terénu transportované pomocou lanovej techniky a následne boli pomocou nosidiel transportované do ústia Račkovej doliny a odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR a obhliadajúcej lekárke,“ spresnili z HZS.

Do pátracej akcie sa zapojili horskí záchranári z oblastného strediska Západné Tatry, Nízke Tatry - Sever i záchranári HZS zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania.

„Pátracia akcia zo slovenskej strany prebiehala pozemne. Nasadení boli aj kynológovia so služobnými psami a rovnako sa pátralo aj zo vzduchu prostredníctvom bezpilotných lietadiel vrátane zariadenia Lifeseeker,“ priblížili horskí záchranári.

Doplnili, že za nepriaznivého počasia preverovali žľaby smerujúce z vrcholu Bystrej do Gáborovej a Kamenistej doliny. Zo severnej strany Bystrej prebiehalo pátranie záchranármi z poľskej tatranskej horskej služby.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov