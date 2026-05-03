Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. máj 2026Meniny má Galina
< sekcia Regióny

Záchranári po nehode pri Kluknave pomáhali spolujazdkyni z motocykla

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Vodič motocykla ostal v starostlivosti pozemných záchranárov.

Autor TASR
Kluknava 3. mája (TASR) - Leteckí záchranári v nedeľu popoludní zasahovali pri obci Kluknava v okrese Gelnica po tom, ako sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Do svojej starostlivosti si prevzali 47-ročnú spolujazdkyňu z motocykla, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. Informuje o tom Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air - Transport Europe na sociálnej sieti.

„Po ošetrení a poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola pacientka preložená na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave, pri vedomí, letecky prevezená na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach,“ uvádza.

Vodič motocykla ostal v starostlivosti pozemných záchranárov.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA