Záchranári po nehode pri Kluknave pomáhali spolujazdkyni z motocykla
Autor TASR
Kluknava 3. mája (TASR) - Leteckí záchranári v nedeľu popoludní zasahovali pri obci Kluknava v okrese Gelnica po tom, ako sa zrazilo osobné auto s motocyklom. Do svojej starostlivosti si prevzali 47-ročnú spolujazdkyňu z motocykla, ktorá utrpela viaceré vážne poranenia. Informuje o tom Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air - Transport Europe na sociálnej sieti.
„Po ošetrení a poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bola pacientka preložená na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave, pri vedomí, letecky prevezená na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach,“ uvádza.
Vodič motocykla ostal v starostlivosti pozemných záchranárov.
