Záchranári: Počet obetí zrážky vlaku s autobusom stúpol na sedem

Bratislava 28. júna (TASR) - Počet obetí štvrtkovej (27. 6.) zrážky vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch stúpol na sedem. Vyplýva to z aktualizovanej informácie, ktorú zverejnilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) na sociálnej sieti.



Záchranári na sociálnej sieti uviedli, že ďalších päť osôb bolo zranených.



Na mieste nehody stále pokračuje zaisťovanie všetkých dôkazov, prítomný je aj znalec z odboru cestnej dopravy a tím vyšetrovateľov. Kynológovia so psami prehľadávajú okolie nehody.



Železničná spoločnosť Slovensko na sociálnej sieti informovala, že očakáva sprejazdnenie jednej traťovej koľaje približne o 04.00 h.



K zrážke vlaku a autobusu došlo vo štvrtok krátko po 17.00 h na chránenom železničnom priecestí na Dvorskej ceste pri Nových Zámkoch. Zranení boli prevezení do nemocníc v Bratislave, Nitre, Komárne a Leviciach.