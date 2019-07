Záchranári pomáhali chlapcovi, zranil sa na bobovej dráhe

Záchranárov z Nízkych Tatier v rovnaký deň privolali k 21-ročnej českej turistke, ktorá pre problémy s kolenom nebola schopná samostatne zostúpiť do údolia.

Donovaly 24. júla (TASR) – Horská záchranná služba (HZS) v stredu popoludní pomáhala 12-ročnému chlapcovi, ktorý sa zranil na bobovej dráhe v stredisku Donovaly. Pri jazde si spôsobil tržné poranenie predkolenia. Dieťa na mieste ošetrili a rodičia s ním potom pokračovali do nemocnice na ďalšie ošetrenie. Informuje o tom webová stránka HZS.



Záchranárov z Nízkych Tatier v rovnaký deň privolali k 21-ročnej českej turistke, ktorá pre problémy s kolenom nebola schopná samostatne zostúpiť do údolia. Žiadosť o pomoc prišla z útulne Ďurková. Ženu ošetrili a terénnym autom ju transportovali do Podbrezovej.