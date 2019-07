Záchranári pomáhali cyklistke, zranila sa počas zjazdu z Kráľovej hole

Do príchodu záchranárov ženu nad obec Šumiac zviezol chatár z Chaty pod Kráľovou hoľou, ktorý išiel náhodou okolo a tam si ju už prevzala HZS z Nízkych Tatier.

Šumiac 5. júla (TASR) – Úraz ramena si spôsobila v piatok popoludní 50-ročná cyklistka, ktorá počas zjazdu z Kráľovej hole spadla z bicykla. Jej manžel požiadal o pomoc záchranárov. Informuje o tom na webe Horská záchranná služba (HZS).



"Do príchodu záchranárov ženu nad obec Šumiac zviezol chatár z Chaty pod Kráľovou hoľou, ktorý išiel náhodou okolo a tam si ju už prevzala HZS z Nízkych Tatier. Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti ju terénnym autom zviezli priamo do obce, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračovala do nemocnice v sprievode manžela," uvádza HZS.