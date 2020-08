Záchranári pomáhali jazdcom na koňoch, ktorí uviazli v Malej Fatre

Terchová 5. augusta (TASR) – Horskí záchranári pomáhali v stredu ráno päťčlennej slovenskej skupine jazdcov na koňoch, ktorá uviazla v pohorí Malej Fatry. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Skupina sa rozhodla v utorok (4. 8.) prejsť od chaty na Kľačianskej Magure smerom po hrebeni. "Mali namierené cez Bublen, sedlo za Kraviarskym až do Starej doliny. V noci však uviazli v miestach za Kraviarskym sedlom. Exponované miesta kone nedokázali zdolať, preto sa rozhodli v noci bivakovať a ráno kontaktovali záchranárov," uviedla HZS.



"Keďže kone nebolo možné dostať cez skalný terén, dvaja vyslaní záchranári HZS sa so skupinou vrátili a následne našli v teréne bezpečnú zostupovú trasu pre všetkých. Skupinu dopravili bez zranení do Vrátnej doliny, odkiaľ pokračovala samostatne," dodala HZS.