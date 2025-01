Kolaps lyžiara pod Chopkom: Zachrániť sa ho nepodarilo

Banská Bystrica 17. januára (TASR) - Leteckých záchranárov z Banskej Bystrice privolali v piatok k náhlemu kolapsu 55-ročného lyžiara pod Chopkom. Pomôcť mu už nedokázali. Informovala o tom na sociálnej sieti Vrtuľníková záchranná zdravotná služba.



"Po prílete do určenej oblasti bol lekár priamo k pacientovi vysadený palubným navijakom. U muža prebiehala prítomnými horskými záchranármi resuscitácia. Lekár sa pridal k rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácii, ale aj napriek maximálnemu úsiliu sa mu nepodarilo obnoviť obeh. Lekár mohol na mieste skonštatovať už len úmrtie," uviedli leteckí záchranári.







Leteckí záchranári previezli do nemocníc dvoch lyžiarov spod Chopka



Popradská posádka leteckých záchranárov v piatok dvakrát zasahovala v nízkotatranskom lyžiarskom stredisku Jasná. Dvoch zranených lyžiarov previezol vrtuľník do nemocníc v Poprade a Banskej Bystrici. Informovala o tom letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.



Prvý z dvojice zásahov sa uskutočnil na južnej strane Chopku. "Pri zrážke dvoch lyžiarov sa zranila 54-ročná žena. Po ošetrení s úrazom hrudníka a podozrením na zlomeniny rebier bola letecky prevezená do popradskej nemocnice," priblížili leteckí záchranári.



O niekoľko desiatok minút neskôr potreboval pomoc záchranárov na severnej strane Chopku 22-ročný lyžiar, ktorý si pri nešťastnom páde spôsobil hlboké rezné poranenia sedacích svalov. "Po pristátí priamo na svahu mu lekárka poskytla neodkladné zdravotné ošetrenie, podala liečbu a po preložení na palubu bol v stabilizovanom stave a pri vedomí letecky prevezený na ďalšie ošetrenie do Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici," dodali leteckí záchranári.