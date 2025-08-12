Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. august 2025Meniny má Darina
< sekcia Regióny

Záchranári pomáhali na Martinských holiach vyčerpanému Poliakovi

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Mladý Poliak sa s kamarátom nachádzal približne v polovici feraty, pričom na pomoc mu odišli štyria profesionálni záchranári.

Autor TASR
Martin 12. augusta (TASR) - Horskí záchranári z Veľkej Fatry pomohli v pondelok (11. 8.) popoludní 20-ročnému poľskému turistovi, ktorý mal počas lezenia na ferate Martinské hole sťažené dýchanie a upadol aj do krátkeho bezvedomia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Mladý Poliak sa s kamarátom nachádzal približne v polovici feraty, pričom na pomoc mu odišli štyria profesionálni záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra a jeden dobrovoľný zmluvný záchranár HZS. „Po príchode pacienta zlanili na bezpečné miesto, vyšetrili a poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť vrátane medikamentóznej liečby. Následne bol pripravený na evakuáciu a za pomoci lanovej techniky vytiahnutý približne 400 metrov na vrchol feraty,“ priblížila zásah HZS.

Horskí záchranári pacienta na nosidlách transportovali ku smerovníku Ráztoka a terénnym vozidlom previezli k Domu HZS, kde mu poskytli ďalšiu zdravotnú starostlivosť. Následne ho odviezli na údolné parkovisko, odkiaľ na vlastnú žiadosť ďalej pokračoval v sprievode kamaráta.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať