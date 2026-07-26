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Záchranári pomáhali na Martinských holiach 65-ročnému mužovi

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra slúžiaci na Martinských holiach muža vyšetrili a okamžite transportovali na heliport.

Autor TASR
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Martin 26. júla (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v nedeľu popoludní na Martinských holiach 65-ročnému mužovi slovenskej národnosti, ktorý začal náhle pociťovať slabosť spojenú s bolesťou na hrudi. HZS o tom informovala na svojej webovej stránke.

„Horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra slúžiaci na Martinských holiach muža vyšetrili a okamžite transportovali na heliport, kde pacienta odovzdali do starostlivosti privolanej posádky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Banskej Bystrice,“ opísala zásah HZS.

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