Záchranári pomáhali pod Veľkým Chočom zranenému 45-ročnému turistovi
Muž sa nachádzal na lesnom chodníku mimo vyznačenej turistickej trasy.
Autor TASR
Ružomberok 3. mája (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v nedeľu predpoludním 45-ročnému slovenskému turistovi, ktorý spadol na severozápadnej strane Veľkého Choča a spôsobil si bolestivý úraz dolnej končatiny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Muž sa nachádzal na lesnom chodníku mimo vyznačenej turistickej trasy. „Horskí záchranári pacienta po príchode vyšetrili, poskytli mu medikamentóznu liečbu, zranenú končatinu mu zafixovali a pripravili ho na pozemný transport nedostupným lesným terénom na miesto možnej leteckej evakuácie,“ priblížila zásah HZS.
Doplnila, že o súčinnosť pri záchrannej akcii bola následne požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá si zraneného prevzala do starostlivosti a previezla ho do nemocnice.
