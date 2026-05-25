Záchranári pomáhali turistovi, ktorý uviazol pri zostupe z Gerlachu
Uviaznutý turista nedokázal záchranárom poskytnúť svoju presnú polohu a HZS sa ju nepodarilo získať ani prostredníctvom lokalizačných technológií.
Autor TASR
Vysoké Tatry 25. mája (TASR) - Horskí záchranári pomáhali 69-ročnému turistovi, ktorý v nedeľu (24. 5.) uviazol pri zostupe z Gerlachovského štítu vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že Poliak netrafil zostupovú trasu. Nachádzal sa v exponovanom teréne v čase sezónnej uzávery.
Uviaznutý turista nedokázal záchranárom poskytnúť svoju presnú polohu a HZS sa ju nepodarilo získať ani prostredníctvom lokalizačných technológií. „Na pátraciu akciu vyrazili štyria záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry a tiež dvaja horskí záchranári zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS. Vzhľadom na poveternostné podmienky vo vysokých nadmorských výškach operačné stredisko tiesňového volania HZS aktivovalo ECMO (mimotelová membránová oxygenácia krvi) pracovisko v Banskej Bystrici, keďže muž mohol začať trpieť hypotermiou,“ uviedla HZS. Nasadenie bezpilotných lietadiel z dôvodu hmly a zlej viditeľnosti nebolo možné.
Záchranárom HZS sa po výstupe Batizovskou próbou podarilo s mužom nadviazať zvukový kontakt a následne ho lokalizovali v žľabe, kde uviazol. Po dosiahnutí ho zateplili, podali sacharidy, teplé tekutiny a pomocou lanovej techniky ho spustili pod próbu do Batizovskej doliny. Vzhľadom na vyčerpávajúci zostup v priebehu noci horskí záchranári v pondelok v skorých ranných hodinách požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu. Tá skupinu letecky transportovala do Starého Smokovca.
„Turista uviazol vo Vysokých Tatrách v čase sezónnej uzávery, na základe čoho mu bola pracovníkom Správy Tatranského národného parku udelená pokuta,“ dodáva HZS a opakovane upozorňuje na dôsledné dodržiavanie návštevného poriadku, ako aj pokynov HZS na zaistenie bezpečnosti osôb v horských oblastiach.
