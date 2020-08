Záchranári pomáhali v M. Fatre turistke so srdcovou nevoľnosťou

Terchová 23. augusta (TASR) – Poľskej turistke so srdcovou nevoľnosťou pomáhali v nedeľu v Malej Fatre horskí i leteckí záchranári. Ženu vo veku 66 rokov museli napokon vrtuľníkom previezť do nemocnice. Horskí záchranári o tom informujú na sociálnej sieti.



Turistka začala pociťovať počas túry nevoľnosť a sťažené dýchanie. Neodkladnú prvú pomoc jej poskytli horskí záchranári. "Vzhľadom na vážnosť zdravotného stavu sme požiadali o spoluprácu posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá pristála na mieste udalosti. Po lekárskom vyšetrení pacientku naložili na palubu vrtuľníka a transportovali do nemocnice," uvádzajú horskí záchranári.